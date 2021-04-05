У российской журналистки во время прямого включения собака отобрала микрофон: смешное видео

Собака отобрала у корреспондента телеканала "Мир 24" микрофон, когда она в прямом эфире рассказывала о погоде в Москве. Фото: скриншот с видео

Собака отобрала у корреспондента телеканала "Мир 24" Надежды Сережкиной микрофон, когда она в прямом эфире рассказывала о теплой апрельской погоде в Москве.

Золотистый ретривер по кличке Мартин к ней подскочил, в прыжке выхватил микрофон и убежал. Соответствующее видео распространяется по сети.

На кадрах видно, что журналистка погналась за собакой. Кричала "Стоять! Иди сюда! Эй, стой, стой! Стоять!".

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Уже через 20 с в эфире снова показали прямое включение корреспондента, рядом с которой сидел похититель.

"Погода действительно отличная, подходит для прогулок с вашими собаками", - сказала журналистка

После нападения Мартина никто из съемочной группы не пострадал, но от зубов остались следы на насадке микрофона.

Ведущая российского пропагандистского "Первого канала" Екатерина Стриженова во время прямого эфира ток-шоу, на котором обсуждали недавнее заявление о Крыме, упала и сломала руку. Сейчас Стриженова находится в больнице.