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У Путина спросили, нападет ли Россия на Украину

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У Путина спросили, нападет ли Россия на Украину
Путин утверждает, что Россия – "миролюбивое государство". Фото: Михаил Метцель, ТАСС

Президент страны-агрессора России Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, возможно ли нападение РФ на Украину. Глава Кремля утверждает, что Россия - "миролюбивое государство".

Об этом Путин заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом 8 декабря, пишет Интерфакс.

"Этот вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она имеет право обеспечивать свою безопасность, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена.

Конечно, каждая страна право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае России", - сказал Путин.

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Он добавил, что при обеспечении безопасности она должна быть глобальной и распространяться одинаково на всех. Россия в свою очередь в течение недели представит США предложения в области безопасности.

"Поэтому это тема отдельного разговора. И мы договорились (с президентом США Джо Байденом. - Gazeta.ua) о том, что сделаем это предметно, обменяемся в ближайшее время соображениями по этому поводу", - сказал Путин.

Президенты Джо Байден и Владимир Путин пообщались по видеосвязи 7 декабря. Обсудили, в частности, эскалацию на российско-украинской границе.

Перед этим Байден говорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

В ноябре 2021 года враг на Донбассе убил еще шестерых украинских военных.

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Дата
08
декабря

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