Россия перебрасывает на Донбасс танки и снайперов

Российская Федерация продолжает меры по недопущению стабилизации ситуации в районе проведения операции Объединенных сил. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Командование российских оккупационных войск на линии столкновения на Донбассе наращивает тяжелое вооружение и проводит тренировочные сборы для наемников.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Командование оперативной группировки российских оккупационных войск усиливает подразделения вблизи линии столкновения по отдельным направлениям дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты с нарушением договоренностей об отводе тяжелого вооружения", - говорится в сообщении.

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На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил, уничтожения элементов видеонаблюдения и провоцирования ответного огня.

"Со снайперами соединений и частей первого (Донецк) и второго (Луганск) армейских корпусов, которые не вовлечены в выполнение боевых задач, проводятся тренировочные сборы под руководством кадровых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации", - добавили в Минобороны.

Российская Федерация с 15 ноября активно наращивает боеготовность для масштабной эскалации на границе с Украиной. Для этого перебрасывает войска и технику в оккупированный ею Крым. Об этом свидетельствуют новые данные американской разведки, которое международное информагентство Bloomberg опубликовало 25 ноября.