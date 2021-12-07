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вторник, 07 декабря 2021 07:41

В День ВСУ боевики нарастили обстрелы. Палили из запрещенного вооружения

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В День ВСУ боевики нарастили обстрелы. Палили из запрещенного вооружения
В День ВСУ оккупанты пять раз срывали тишину на востоке Украины. Фото: УНИАН

За прошедшие сутки, 6 декабря, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Два из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.

В направлении Песков кафиры вели огонь из подствольных гранатометов.

В сторону Екатериновки в Луганской области российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.

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Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Возле Майорска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в ООС.

По состоянию на 07.00 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.

В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе погиб украинский защитник из Львовской области 35-летний Руслан Ниров. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Это вторая потеря на фронте с начала месяца.

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Дата
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