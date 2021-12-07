В День ВСУ боевики нарастили обстрелы. Палили из запрещенного вооружения

За прошедшие сутки, 6 декабря, боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Два из них с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр ООС в Facebook.
В направлении Песков кафиры вели огонь из подствольных гранатометов.
В сторону Екатериновки в Луганской области российские наемники произвели обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В районе Попасной враг применил минометы калибра 82 мм и станковые противотанковые гранатометы.
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Недалеко от Шумов противник вел обстрел из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия. Возле Майорска оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - подчеркнули в ООС.
По состоянию на 07.00 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировали.
В воскресенье, 5 декабря, на Донбассе погиб украинский защитник из Львовской области 35-летний Руслан Ниров. Военный служил в 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригаде. Это вторая потеря на фронте с начала месяца.
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