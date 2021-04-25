У Путина намекнули на встречу с Байденом

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена может произойти в июне.
Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".
Он заявил, что со стороны Вашингтона есть сигналы о проведении встречи. Но на рабочем уровне саммит пока не обсуждают.
"Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим", - отметил Ушаков.
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Он добавил, что решение будет зависеть от многих факторов. Конкретные даты возможной встречи Ушаков не назвал.
Президент России Владимир Путин примет участие в глобальном климатическом онлайн-саммите, организованном администрацией президента США Джо Байдена. Выступление Путина состоится в первый день онлайн-мероприятия, 22 апреля.
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