У Путина намекнули на встречу с Байденом

Встреча президентов может состояться в июне. Фото: Reuters

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена может произойти в июне.

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".

Он заявил, что со стороны Вашингтона есть сигналы о проведении встречи. Но на рабочем уровне саммит пока не обсуждают.

"Пока еще нет, но сигнал получен, рассмотрим", - отметил Ушаков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Байден пошел навстречу Путину. Тот воспримет это за слабость - эксперт

Он добавил, что решение будет зависеть от многих факторов. Конкретные даты возможной встречи Ушаков не назвал.

Президент России Владимир Путин примет участие в глобальном климатическом онлайн-саммите, организованном администрацией президента США Джо Байдена. Выступление Путина состоится в первый день онлайн-мероприятия, 22 апреля.