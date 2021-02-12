У Навального узнали, как российские пропагандисты скрывают причастность Путина к дворцу в Геленджике

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обнаружил в расследовании пропагандистов РФ о дворце Владимира Путина в Геленджике объекты, которые Кремль пытался скрыть.
Видео нового сюжета ФБК Навального появилось на YouTube.
В ролике "России 1" сотрудники ФБК заметили спрятанный от посторонних глаз бассейн с купелями.
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"Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с 2 купелями - холодной и горячей", - заметила глава отдела расследований Мария Певчих.
На видео пропагандисткого российского ресурса Mash можно увидеть вход в бункер Путина.
"Это вход в шестнадцатиэтажный бункер. С дегустационной комнатой, вырубленной в скале. Чего же не зашли?" - прокомментировала Певчих.
Президент России Владимир Путин имеет еще одну элитную резиденцию. Расположен особняк в аннексированом Крыму, неподалеку от населенного пункта Олива, что между Форосом и Алупкой.
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