У Навального узнали, как российские пропагандисты скрывают причастность Путина к дворцу в Геленджике

Кремль все еще не признает, что Путин владелец дворца в Геленджике. Фото: stockinfocus

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального обнаружил в расследовании пропагандистов РФ о дворце Владимира Путина в Геленджике объекты, которые Кремль пытался скрыть.

Видео нового сюжета ФБК Навального появилось на YouTube.

В ролике "России 1" сотрудники ФБК заметили спрятанный от посторонних глаз бассейн с купелями.

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"Это не номера, это бассейн. Его прекрасно видно. Какие спальни? Здесь купаются. Давайте сравним с планами. Слева от бассейна чаша какая-то стыдливо прикрытая, за ней комната с 2 купелями - холодной и горячей", - заметила глава отдела расследований Мария Певчих.

На видео пропагандисткого российского ресурса Mash можно увидеть вход в бункер Путина.

"Это вход в шестнадцатиэтажный бункер. С дегустационной комнатой, вырубленной в скале. Чего же не зашли?" - прокомментировала Певчих.

Президент России Владимир Путин имеет еще одну элитную резиденцию. Расположен особняк в аннексированом Крыму, неподалеку от населенного пункта Олива, что между Форосом и Алупкой.