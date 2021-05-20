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"У нас есть разногласия". Блинкен и Лавров обменялись любезностями

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&quot;У нас есть разногласия&quot;. Блинкен и Лавров обменялись любезностями
Блинкен и Лавров встретились в Рейкьявике. Фото: Reuter

Государственный секретарь США Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в исландской столице Рейкьявике.

Открывая встречу, Блинкен заявил, что США рассчитывают на стабильные и предсказуемые отношения с РФ, и добавил: "Не секрет, что у нас есть разногласия", сообщает "Интерфакс".

Американский дипломат отметил, что Вашингтон готов ответить, "если Россия будет действовать агрессивно" в отношении США или их союзников. Он также напомнил, что президент США Джо Байден озвучил эту позицию во время телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Блинкена, речь идет не о "желании США эскалации конфликта", а "о защите наших интересов". В то же время он признал, что интересы России и США пересекаются во многих сферах. "Мы верим в то, что сможем работать вместе", — высказался госсек.

В ответ российский министр подтвердил наличие разногласий во взглядах Москвы и Вашингтона на международный порядок, однако заявил, что РФ готова "разгрести завалы, доставшиеся в наследство от предыдущих администраций США по функционированию дипломатических миссий США в России и российских в США".

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Лавров отметил, что рассчитывает обсудить с Блинкеном вопросы, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают, а главное — проблемы стратегической стабильности.

"И в этом смысле, безусловно, и Корейский полуостров, и ситуация вокруг иранской ядерной программы, Афганистана, представляют собой темы, по которым наши представители уже активно взаимодействуют. И я надеюсь, мы сегодня проведем обзор всех этих усилий", — добавил глава МИД РФ.

По словам российского министра, "самое главное заключается в том, чтобы мы старались максимально использовать дипломатические возможности".

14 мая РФ обнародовала список "недружественных" к Москве государств, в который, в частности, попали США. В связи с этим на этой неделе Вашингтон закрыл последнее консульство в России.

После этого Россия запретила въезд в свою страну действующим и бывшим американским чиновникам.

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20
мая

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