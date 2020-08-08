У мужчины украли все сбережения на выходе из банка

Франциско Корнехо стоит со своим адвокатом ФОТО: ABC News

Американца Франциско Корнехо ограбили на выходе из банка Калифорнии. Мужчина снял все свои сбережения и деньги от продажи дома.

У Франциско было на счету $ 200 тыс. Снял их, чтобы помочь родственникам. Те потеряли работу из-за карантина, пишет Daily mail.

На мужчину напал грабитель в черном свитере. Побил Корнехо и скрылся с сумкой с деньгами. Франциско увезли в больницу с сильным вывихом плеча.

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"Родители потеряли работу. Содержат 94-летнюю бабушку. Платят за обучение сестры. Еще переводят деньги родственникам в Мексике ", - говорит дочь Корнехо Синди.

В полиции выясняют, как грабитель узнал, что Корнехо собирается снять такую ​​большую сумму. Уверены, что он специально ждал мужчину. В социальных сетях начали сбор для Корнехо.

Дом полузащитника "Ливерпуля" Фабиньйо ограбили.