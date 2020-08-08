У мужчины украли все сбережения на выходе из банка

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 504
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 252
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2070
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1107
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18648
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
3
5
6
12
20
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Слона едва не сбил поезд
Слона едва не сбил поезд
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Видео
Все видео
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже
Показали видео избиения украинской топ-модели на турецком пляже
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 252
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1224
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2070
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 135
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
суббота, 08 августа 2020 06:06

У мужчины украли все сбережения на выходе из банка

  Комментировать
У мужчины украли все сбережения на выходе из банка
Франциско Корнехо стоит со своим адвокатом ФОТО: ABC News

Американца Франциско Корнехо ограбили на выходе из банка Калифорнии. Мужчина снял все свои сбережения и деньги от продажи дома.

У Франциско было на счету $ 200 тыс. Снял их, чтобы помочь родственникам. Те потеряли работу из-за карантина, пишет Daily mail.

На мужчину напал грабитель в черном свитере. Побил Корнехо и скрылся с сумкой с деньгами. Франциско увезли в больницу с сильным вывихом плеча.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сломанная челюсть и сотрясение мозга: пострадавшая от нападения в поезде рассказала о травмах

"Родители потеряли работу. Содержат 94-летнюю бабушку. Платят за обучение сестры. Еще переводят деньги родственникам в Мексике ", - говорит дочь Корнехо Синди.

В полиции выясняют, как грабитель узнал, что Корнехо собирается снять такую ​​большую сумму. Уверены, что он специально ждал мужчину. В социальных сетях начали сбор для Корнехо.

Дом полузащитника "Ливерпуля" Фабиньйо ограбили.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «У мужчины украли все сбережения на выходе из банка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 12186
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 11592
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 9756
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 6525
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
Сексапильная девушка Роналду в кружевном боди поразила аппетитными формами
10
 Просмотров: 6075
Мир
Раскопали храм, который правитель построил для жены
Раскопали храм, который правитель построил для жены Просмотров: 72
Авиакатастрофа в Индии: сообщили количество погибших
Авиакатастрофа в Индии: сообщили количество погибших Просмотров: 9
В Индии произошла авиакатострофа
В Индии произошла авиакатострофа Просмотров: 423
В Минске задержали украинских журналистов - СМИ
В Минске задержали украинских журналистов - СМИ Просмотров: 468
В Беларуси арестовали диджеев, которые включили "Перемен" на концерте
В Беларуси арестовали диджеев, которые включили "Перемен" на концерте Просмотров: 18
Больше всего комментируют
7
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
5
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
3
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 646
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua