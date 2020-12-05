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суббота, 05 декабря 2020 11:28

У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка

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У Лукашенка осталось несколько месяцев - белорусская журналистка
Главный редактор белорусского независимого издания "Хартия'97" Наталья Радина рассказала, что отношение белорусов к украинцам изменилось, поддержка Украины - очень сильная. Фото: facebook.com

В следующем году Лукашенко у власти не будет. Его режим полностью неустойчивый.

Так считает главный редактор белорусского независимого онлайн-медиа "Хартия'97" Наталья Радина. Рассказала об этом в интервью "Укринформу".

"Нужно продолжать массовые протесты, - говорит Радина. - Следует понимать, что содержание всей этой шайки омоновцев, карателей - это дорого, а средств на это у стране сейчас нет. По моей информации, денег у Лукашенко осталось буквально на несколько месяцев. Поэтому я верю, что он может скрыться. Но не хотелось бы, чтобы Лукашенко избежал наказания, поскольку, по моему убеждению, должен предстать перед судом - как независимым в Беларуси, так и международным в Гааге".

Журналистка отвергает вероятность добровольной передачи власти Александром Лукашенко.

"Он уже сделал столько преступлений, что просто передать власть, остаться в стране и уйти, условно говоря, на пенсию, поселившись в одной из своих 18-ти резиденций - для него этот вариант уже нереален. Ведь даже если он получает какие-то гарантии от следующего президента Беларуси, то эти гарантии ему никогда не даст белорусский народ, ему не простит преступлений, убийств и пыток. За время его правления в Беларуси были репрессированы сотни тысяч людей".

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По словам Радиной, чтобы ускорить падение режима Лукашенко, "кроме сопротивления изнутри, особенно важны мощные внешние воздействия - жесткие экономические санкции, которые нужно немедленно вводить против диктатуры". Сейчас стратегия Лукашенко по сохранению своей власти - "он просто хочет всех закатать в асфальт",

"Но ничего не получается. Эти жесткие, фактически карательные акции против мирного населения ничего, кроме озлобления и ненависти, у людей не вызывают. В какие изменения в Беларуси за Лукашенко я не верю, как и не верит, по моему убеждению, большинство белорусов. А все его заверения относительно конституционной реформы - это пустая болтовня. Лукашенко просто врет. Верить ему нельзя абсолютно ни в чем".

Главный редактор белорусского оппозиционного издания убеждена, что никакие честные выборы невозможны, пока Лукашенко у власти. Сначала должен состояться его отставка, освобождение политических заключенных и уже затем проведение новых выборов.

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Наталья Радина считает, что сегодня важно поддержать белорусский народ, восстал против режима. Это не позволит реализовать вариант с приходом к власти в Беларуси откровенно пророссийских политиков.

"Иначе могут быть действительно какие-то мутные схемы, когда Лукашенко договорится с Путиным, проведет какую конституционную реформу, назначит ставленника Кремля, создадут фейковых оппозицию и заведут ее в парламент - и будет у нас некое продолжение режима Лукашенко, но с другой фамилией"

Отмечает, что также важно добиваться освобождения политических заключенных.

"В тюрьмах находятся реальные лидеры оппозиции, в частности проевропейские политики, которые всю жизнь отстаивали национальные интересы Беларуси. Если мы освободим этих людей и добьемся отставки Лукашенко, то они смогут создать коалиционное правительство, которое и назначит проведение новых парламентских и президентских выборов".

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По мнению журналистки, в Беларуси растут антироссийские настроения - через поддержку Путиным режима Лукашенко. Кремль уже называют соучастником тех преступлений, которые осуществляет белорусская диктатура.

"К этим событиям белорусы достаточно лояльно относились к России, хотя и понимали, что Беларусь должна быть независимой и суверенной страной. Такое отношение, в частности, обеспечивалось и российской пропагандой, которая широко присутствует в стране. Но сейчас даже она уже не срабатывает - люди все видят и возмущаются по поводу той поддержки, которую Кремль оказывает Лукашенко".

Главный редактор "Хартии'97" говорит, что большинство белорусов поддерживают украинцев.

"Возможно, в первые годы был страх перед "майданом", были и "кримнашисты" - как результат работы белорусской и российской пропаганды, которые работали в унисон. Но постепенно люди стали прозревать. Это связано, в частности, тем, что белорусы стали чаще ездить в Украину. Львов и Киев стали новыми основными туристическими маршрутами, наряду с традиционными Вильнюсом и Варшавой. Они начали обращать внимание на то, что вот вы - воюющая страна, но уровень жизни в Украине выше, чем в Беларуси. А по уровню свободы - это вообще нельзя сравнить.

Я знаю многих людей, которые приезжали и потом говорили: "Боже, как там хорошо, цены ниже, все замечательно. А у нас Лукашенко постоянно рассказывает о какой-то стабильности, но почему тогда такие бедные, не говоря уже о том, что несчастны?"

Отношение белорусов к украинцам сильно изменилось и на самом деле поддержка Украины - очень сильная", - добавляет Наталья Радина.

С 9 августа в Беларуси продолжаются протесты против объявленной победы Александра Лукашенко на президентских выборах. Участники требуют его отставки и нового голосования. Около 30 тыс. человек пострадали или были задержаны за это время.

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