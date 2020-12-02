ЕС планирует расширить санкции против режима Лукашенка

От Лукашенка требуют провести переговоры с митингующими. Фото: ASPI.COM.UA

Европейский Союз планирует расширить санкции против Минска, если самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не начнет переговоры с митингующими.

Об этом сообщил глава МИД Германии Гайко Маас во время Минского форума.

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По словам дипломата, будущие санкции будут направлены против режима Лукашенко.

"Поскольку Лукашенко и его правящая клика продолжают бросать палки вместо серьезного национального диалога, мы в ЕС ввели санкции и недавно усилили их. И если Лукашенко и его сторонники не уступят, мы расширим эти санкции еще больше", - прокомментировал Маас.

Недавно стало известно, что белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська планирует создать онлайн-платформу для регистрации преступлений режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.