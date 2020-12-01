Тихановская планирует создать базу преступлений режима Лукашенка

Светлана Тихановская хочет создать онлайн-платформу для регистрации преступлений. Фото: www.pravda.com.ua

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская планирует создать онлайн-платформу для регистрации преступлений режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Реализацией проекта занималось Народное антикризисное управление, которое возглавляет Павел Латушко, и инициатива BYPOL, сообщает издание TUT.BY.

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""Единственная книга регистрации преступлений" - это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, или свидетель, или соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано. То есть по своей сути "Единая книга регистрации преступлений" - это единый реестр преступлений с доказательствами и преступниками", - пояснила на онлайн пресс-конференции Светлана Тихановская.

По словам оппозиционерки, книга создана для силовиков, "которые оказались вовлечены в репрессивную машину", но не хотят принимать в ней участие и могут написать чистосердечное признание.

"Это станет для них серьезным смягчением наказания или даже освобождением от ответственности в будущем, когда судебная система будет восстановлена ​​в новой Беларуси. Или, если человек служит в структурах и стала свидетелем того, что его коллега совершил преступление, он может анонимно сообщить об этом и получить на сайте специальный код, который будет учитываться при рассмотрении его собственного дела ", - пояснила она.

Белорусская политическая деятельница Светлана Тихановская рассказала о необычном вопросе, который на встрече получила от канцлера Германии Ангела Меркель.