Тихановская планирует создать базу преступлений режима Лукашенка

 
Ексклюзивы
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 2106
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 495
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 243
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 162
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 243
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2007
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 801
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 819
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2682
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 738
Фото
Все фото
3
5
8
8
8
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку
&quot;Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату &quot; - украинка о жизни в Германии
"Перед Рождеством выплачивают дополнительную зарплату " - украинка о жизни в Германии
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
Мелания Трамп подготовила Белый дом к рождественским праздникам: фото и видео
Марш мудрости в Беларуси: силовики задерживают пенсионеров
Марш мудрости в Беларуси: силовики задерживают пенсионеров
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Интервью
1/5
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
1 Просмотров: 2106
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 495
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1485
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 1107
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Александр Фразе-Фразенко
Просмотров: 180
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
01 декабря 2020
Просмотров: 9
Шлях "реактивної" Нільссон не для нас
Зі стійких тенденцій сучасного біатлону хотів би відзначити дві. Перша – намагання російських біатлоністів "другого ешелону" змінити країну, за ...
вторник, 01 декабря 2020 16:57

Тихановская планирует создать базу преступлений режима Лукашенка

  Комментировать
Тихановская планирует создать базу преступлений режима Лукашенка
Светлана Тихановская хочет создать онлайн-платформу для регистрации преступлений. Фото: www.pravda.com.ua

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская планирует создать онлайн-платформу для регистрации преступлений режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Реализацией проекта занималось Народное антикризисное управление, которое возглавляет Павел Латушко, и инициатива BYPOL, сообщает издание TUT.BY.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами

""Единственная книга регистрации преступлений" - это онлайн-платформа, куда каждый потерпевший, или свидетель, или соучастник преступления может загрузить информацию о преступлении с доказательствами. И каждое преступление будет сначала проверено юристами и только потом опубликовано. То есть по своей сути "Единая книга регистрации преступлений" - это единый реестр преступлений с доказательствами и преступниками", - пояснила на онлайн пресс-конференции Светлана Тихановская.

По словам оппозиционерки, книга создана для силовиков, "которые оказались вовлечены в репрессивную машину", но не хотят принимать в ней участие и могут написать чистосердечное признание.

"Это станет для них серьезным смягчением наказания или даже освобождением от ответственности в будущем, когда судебная система будет восстановлена ​​в новой Беларуси. Или, если человек служит в структурах и стала свидетелем того, что его коллега совершил преступление, он может анонимно сообщить об этом и получить на сайте специальный код, который будет учитываться при рассмотрении его собственного дела ", - пояснила она.

Белорусская политическая деятельница Светлана Тихановская рассказала о необычном вопросе, который на встрече получила от канцлера Германии Ангела Меркель.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тихановская планирует создать базу преступлений режима Лукашенка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
декабря

Казаки называли луковицей женский половой орган

Большие страны согласовали планы по Антарктиде

Уейн Гретцки набрал 3000 балов

Роскошь и скорость - основали итальянскую марку с эмблемой трезубца

На заводах Ford Motor усовершенствовали конвейер

Украинцы проголосовали за изменение формы государственного правления

Марш миллиона: началась Революция достоинства

Развенчали популярные мифы о ВИЧ и СПИД

6 лет назад не стало диссидента Евгения Сверстюка

Запретили обжаловать решение суда

Тоннель под проливом соединил 2 страны

Самое читаемое
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС
Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС Просмотров: 36009
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами
Отказ от президентства и переговоры с Лукашенком: Тихановская поделилась планами Просмотров: 19206
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
Украинка рассказала, сколько можно заработать няней в Польше
 Просмотров: 15282
&quot;На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила&quot; - о переезде на Шри-Ланку
"На острове пришлось полюбить то, чего никогда не любила" - о переезде на Шри-Ланку
6
 Просмотров: 11538
&quot;Долбодятлы, я научу вас любить страну&quot; - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
 6 Просмотров: 7083
Мир
На похоронах отравились некачественным вином
На похоронах отравились некачественным вином Просмотров: 72
Еврокомиссия подсчитала количество погибших украинцев с начала войны на Донбассе
Еврокомиссия подсчитала количество погибших украинцев с начала войны на Донбассе Просмотров: 144
Евродепутата поймали на секс-вечеринке с наркотиками
Евродепутата поймали на секс-вечеринке с наркотиками Просмотров: 387
Осуществили массовую поставку вакцины от коронавируса
Осуществили массовую поставку вакцины от коронавируса Просмотров: 234
Китай в начале пандемии существенно занижал данные о больных коронавирусом
Китай в начале пандемии существенно занижал данные о больных коронавирусом Просмотров: 117
Больше всего комментируют
20
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе – Еврокомиссия
6
"Новая проукраинская партия появиться до следующих выборов" - Игорь Лапин
6
"Долбодятлы, я научу вас любить страну" - Потап записал 5-минутное видео о сотрудничестве с кремлевским шоу-бизом
4
"Убивать без всякого милосердия'' - в России армию настроили идти на Киев
2
Гетманцев лоббирует монополизацию авторынка Украины - СМИ
Голосов: 204
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть