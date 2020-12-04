От ареста Лукашенко до введения российских войск: Тихановская представила 6 сценариев для Беларуси

В штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обнародовали 6 сценариев развития событий в Беларуси. Фото: tsikhanouskaya.org

В штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обнародовали 6 сценариев развития событий в Беларуси после сфальсифицированных выборов и массовых протестов.

Нынешняя ситуация политического кризиса не устраивает ни тех, кто удерживает власть, ни протестующих. Об этом говорится на сайте Светланы Тихановской.

1. Новые выборы в результате переговоров. Этот вариант предусматривает переговоры между Александром Лукашенко и представителями оппозиции. Главная тема - проведение новых президентских выборов в Беларуси. Власть должна гарантировать прозрачность избирательного процесса, а оппозиция - предоставить гарантии для власти в обмен на освобождение политзаключенных.

2. Новые выборы в результате того, что должность президента становится вакантной. По этому варианту Александр Лукашенко или уедет из Беларуси, или подаст в отставку, после чего, вероятно, опять же покинет государство. Иначе Лукашенко могут арестовать. А Светлана Тихановская станет исполняющим обязанности президента и подготовит новые выборы.

3. Усиление режима, массовые репрессии, возможно введение чрезвычайного или военного положения. Власти закроют границы и ограничит передвижение граждан. Оппозиция уверена: при таком сценарии Александр Лукашенко останется у власти, но из-за ограниченности ресурсов не на долго.

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4. Попытки со стороны Лукашенко затянуть время с обещанием конституционной реформы в надежде, что протесты утихнут. Рассматривают возможность новых президентских выборов в 2021 году, чтобы успокоить протесты, но оппозиция сомневается, что диктатор пойдет на такой шаг.

5. Введение в Беларуси российских военных и полицейских формирований. Это фактически будет означать присоединение государства к составу России. Штаб Тихановской осознает, что России хватит ресурсов, чтобы удерживать диктатуру в Беларуси. Но рассчитывают, что санкции запада приведут к дестабилизации ситуации в самой России.

6. Номенклатурный или военный переворот. Отстранение Лукашенко от власти. По этому сценарию не исключается возможность, что военные или представители режима Лукашенко и сами могут восстать против диктатора. В любом из двух вариантов переворота Александра Лукашенко отстранят от власти.

"Анализ перечисленных выше сценариев показывает, что только два из них устойчивые и могут иметь стабильные последствия. Это сценарии 1 и 2. Результатом реализации этих сценариев является решение базового противоречия. Народ отказал Лукашенко в доверии и требует его ухода, но Лукашенко отказывается идти", - подытожили у Тихановской.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская готова возглавить страну в переходный период власти. По ее словам, она готова взять на себя такую ​​ответственность и объединить демократические силы, чтобы "Беларусь подошла к новым выборам с наименьшим шоком".