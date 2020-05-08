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пятница, 08 мая 2020 07:45

У лауреатов Пулитцеровской премии надо забрать награды - Трамп

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У лауреатов Пулитцеровской премии надо забрать награды - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что ув лауреатов Пулитцеровской премии, которые писали о заговоре его штаба с Россией, нужно отобрать их награды. Фото: REUTERS

В лауреатов Пулитцеровской премии, которые писали о заговоре штаба Дональда Трампа с Россией, нужно отобрать их награды.

В статьях, за которые были присуждены премии, содержится ложная информация. Об этом заявил в президент США.

"Пулитцеровские премии должны быть возвращены, потому что вы знаете, что они были присуждены несправедливо. Пулитцеровский комитет, или любой другой, кто вручает призы, будут опозорены до тех пор, пока они не заберут их назад. Потому что журналисты получили Пулитцеровскую премию за то, что в итоге оказалось фейковыми новостями", - цитирует Трампа The Washington Times.

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По его мнению, те, кто удостоился Пулитцера в этом году, "не журналисты, а мошенники", которых нужно заставить вернуть премии назад, потому что "все они были неправы".

"Вы убедились в этом сегодня, после публикации новых документов. У них совершенно очевидно, что не было никакого заговора с Россией ", - заявил президент.

Как отмечает издание, под публикацией новых документов имеется в виду прекращение расследования уголовного дела против бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна. Дело против Флинна была одним из основных составляющих расследования о русском вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу в которых одержал Трамп.

Лауреатов Пулитцеровской премии объявили в США 4 мая. Среди победителей оказались журналисты газеты The New York Times, что получили сразу три награды. Как отметили в оргкомитете премии, издание было отмечено в номинации Международная журналистика "за набор увлекательных историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина".

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