У Капитолия США наехали на полицейских

Полицейские Капитолия получили ранения. Фото: Reuters

У Капитолия в Вашингтоне произошла авария.

"Полиция Капитолия отвечает на сообщение, что кто-то въехал на авто в двух офицеров полиции Капитолия на пункте подъезда к северной баррикады вдоль авеню Конституции. Подозреваемый находится под стражей. Оба офицеров ранены. Все трое были госпитализированы", - сообщила полиция Капитолия в Twitter.

NBC News сообщают, что инцидент произошел из стороны здания Сената США. Авто не остановилось несмотря на баррикаду и въехало в офицеров полиции.

Затем из машины выскочил человек с ножом и напала на полицейского. Офицеры полиции выстрелили в него в ответ.

Один из офицеров полиции получил серьезные ранения.

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О мотиве нападающего ничего не известно.

На восстановление Капитолия в США, который 6 января пострадал от штурма сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа, понадобится более $ 30 млн. Об этом сообщил штатный архитектор Капитолия Бретт Блэнтон во время слушания в комитете, пишет CBS News.