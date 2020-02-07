У Эстонии затонул российский корабль

В траулера вышло из строя рулевое управление. Фото: today.ua

Российский рыболовный траулер затонул у берегов Эстонии. Семь членов экипажа удалось спасти.

Сигнал бедствия с судна поступил в четверг в 23:40 в 15 милях к северу от полуострова Юминда в Балтийском море, сообщили в пограничной службе Эстонии.

В траулера вышло из строя рулевое управление, а две секции наполнились водой. Судно легло в дрейф, через некоторое время на борту исчезло электропитание.

Центр морской охраны Эстонии организовал совместную спасательную операцию с Финляндией и сообщил о траулере кораблям, которые находились поблизости.

Первым на помощь прибыл танкер под либерийским флагом, который нашел в воде спасательный плот. Людей подняли на борт, двух пострадавших доставили вертолетом в больницу в Хельсинки.

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Эстонский полицейский вертолет доставил остальных пятерых членов экипажа для медицинской проверки в эстонскую больницу. Все члены экипажа - граждане Российской Федерации.

В Черном море, в Туапсинском районе Краснодарского края, загорелось и утонуло российское рыболовецкое судно. 6 рыбаков, находившихся на его борту, спасли и доставили на берег попутными судами.