У детей массово начали выявлять новый респираторный вирус

Всплеск заболеваемости начался среди младенцев. Фото: pixabay.com

В этом году дети во многих странах мира начали массово заражаться малоизвестным респираторным вирусом RSV, к которому не выработали иммунитет из-за карантинных ограничений.

В результате заражения новой инфекцией уже переполнены отделения интенсивной терапии США, заявил глава отделения детских инфекционных заболеваний одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага, сообщает BBC.

"Это нас удивило. Мы знали, что на это следует обратить внимание, но не думали, что заболевших детей уже настолько много", - рассказал врач из университетской клиники Цюриха в Швейцарии Кристоф Бергер.

Всплеск заболеваемости среди младенцев и детей начался после ослабления карантинных мер против Covid-19.

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В Индии распространяется болезнь, унесшая жизни десятков людей. В том числе, детей. Считают, что это либо сыпной тиф, либо лихорадка денге. По мере того как страна постепенно восстанавливается после второй смертоносной волны коронавируса, смертельные случаи новой болезни в штате Уттар-Прадеш вызвали панику среди врачей больниц.