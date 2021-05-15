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суббота, 15 мая 2021 23:53

У Букингемского дворца появились 125 деревянных слонов

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У Букингемского дворца появились 125 деревянных слонов
Вырученные деньги пойдут на различные природоохранные цели. Фото: Reuters

В Лондоне у Букингемского дворца в субботу, 15 мая, появились 125 деревянных слонов. Данная экспозиция призвана продемонстрировать возможность мирного сосуществования людей и животных в современном мире.

Организовали акцию активисты природоохранной группы Elephant Family, занимающейся защитой азиатских слонов от вымирания. Деревянные модели слонов изготовили коренные народы гор Нилгири на юге Индии, пишет ВВС.

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После перформанса слонов выставят в лондонских парках, а затем деревянные модели будут выставлены на продажу за 30 000 фунтов за каждую. Вырученные деньги пойдут на различные природоохранные цели.

Прислужник Букингемского дворца 37-летний Адамо Канто украл из королевской резиденции ценных вещей на 100 тыс. фунтов стерлингов ($130 тыс.).

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