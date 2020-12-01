Вынес личные вещи на $130 тыс.: королеву Елизавету II обокрал слуга

Вещи королевы Елизавети ІІ продавлаи на eBay. Фото: zoryanyy.tv

Прислужник Букингемского дворца 37-летний Адамо Канто украл из королевской резиденции ценных вещей на 100 тыс. фунтов стерлингов ($130 тыс.).

Вестминстерский суд признал мужчину виновным, сообщает издание ВВС.

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Прислужник королевы Великобритании Елизаветы II похитил из дворца 77 вещей и продал 33 из них на аукционе eBay.

Среди похищенных вещей были королевские ордена и медали, фотографии с подписями принца Уильяма и Кейт Миддлтон, фотоальбом с банкета, приуроченного к визиту Дональда Трампа.

Окружной судья отпустил мужчину под залог. Канто грозит заключение.

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп 20 ноября отметили 73-ю годовщину брака.