У Астрахани сел на мель теплоход

Теплоход сел на мель в северной части Каспийского моря. Фото: Facebook

Теплоход "Композитор Гасанов" с 16 членами экипажа сел на мель.

Он направлялся из Астрахани в Иран. Об этом сообщает ТАСС.

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"Поступило сообщение о том, что в северной части Каспийского моря, на 156 км, сел на мель теплоход "Композитор Гасанов". Порт приписки - порт Астрахань, РФ. Судовой экипаж - 16 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Запаса провизии экипажу хватит на 14 дней. Повреждений судна нет, загрязнения акватории не обнаружили.

В Керченский проливе сел на мель один из паромов к аннексированному Крыму. Почти час он буксовал, пытаясь сдвинуться с места.