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Спецтема: Напад Росії на Україну

Тысячи иностранцев собираются защищать Украину - Минобороны

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Тысячи иностранцев собираются защищать Украину - Минобороны
Пятый день украинские защитники отважно защищают украинские земли и ее граждан. Фото: УНИАН

Украина получила несколько тысяч заявок от иностранцев, желающих противодействовать российским оккупантам в Украине.

Они войдут в ряды "Интернационального легиона", сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"У нас уже несколько тысяч заявлений от иностранных граждан, желающих присоединиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности от путинского режима", – написала Маляр.

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О создании интернационального легиона-отдельного подразделения для иностранных добровольцев, желающих стать на защиту Украины, объявил президент Владимир Зеленский. Также сообщил, что страна сформирует дополнительный легион территориальной обороны из иностранцев.

О большом количестве желающих сделать это заявил и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Сформированный иностранный легион для добровольцев из других стран. Которых очень много. Может, и два легиона придется формировать из иностранцев, которые сейчас записываются для обороны Украины. Наше сопротивление становится полномасштабным" - сказав Арестович.

Украинцы из французского иностранного легиона могут взять отпуск и прибыть в Украину с полной экипировкой, чтобы защитить ее от оккупационных российских войск.

Французский легион – самые опытные в Европе военные с опытом боевых действий в самых горячих точках мира, сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

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