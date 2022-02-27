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Враг выдохся и топчется на севере от Киева

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Враг выдохся и топчется на севере от Киева
Уничтожена российская техника в Черниговской области. Фото: ЗСУ

Сейчас по всей стране относительная тишина.

Об этом сказал советник руководителя офиса президента Алексей Арестович на брифинге, сообщает Gazeta.ua.

"Кроме Волновахи, которую снова взяли украинские войска мощной контратакой. И с северо-западных окраин Киева, где противник попытался продвинуться вперед отдельными группами, как в Харькове", - сказал Арестович.

Часть врага была разгромлена, а часть выдвинулась на север в 15-20-40 км от Киева. "Чтобы наша артиллерия не добралась туда. Это значит, что они перешли в тактическое отступление на отдельных участках, что не может нас не радовать", - заявил.

Советник руководителя ОП сказал, что противник выдохся.

"И последние боеспособные части бросил на Киев, чтобы взять его окрестности", - сказал Арестович.

В Харькове врага оцепили и добивают, рассказал советник руководителя ОП.

"К нам идет военная помощь из других стран. Сформированный иностранный легион для добровольцев из других стран. Которых очень много. Если бы два легиона не пришлось формировать, которые сейчас записываются для обороны Украины. Наше сопротивление становится полномасштабным" - заявил Арестович.

Дополняется.

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