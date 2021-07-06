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вторник, 06 июля 2021 09:41

Тысячам людей вкололи физраствор вместо Covid-вакцины

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Тысячам людей вкололи физраствор вместо Covid-вакцины
Организаторы аферы заработали в общей сложности $28 тыс. Фото: Reuters

В индийском мегаполисе Мумбаи тысячи людей стали жертвами Covid-аферы.

Вместо настоящей вакцины от коронавируса пострадавшим вводили физраствор, пишет CNN. Полиция арестовала ряд врачей и медработников. С поддельной вакциной провели минимум 12 кампаний прививки.

"Они использовали для инъекций соленую воду. Мы арестовали 14 человек, подделывавших в больнице сертификаты и флаконы", – заявил высокопоставленный чиновник полицейского управления Мумбаи Вишал Тхакур.

Уколы с физраствором получили более 2,5 тыс. человек. Организаторы брали с жертв деньги за прививки, заработав в общей сложности около $28 тыс. По словам Тхакура, аресты могут продолжиться, ведь расследование не завершено. Задержанных обвиняют в мошенничестве, покушении на убийство и преступном сговоре.

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Американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные Covid-вакцины. В Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек. Доза препарата, которую выдавали за вакцину Pfizer/BioNTech, стоила примерно $1 тыс.

44-летнему Родриго Савера из Мехико вместо вакцины вкололи подделку. Мужчина подал в суд на больницу. Савера заболел через три недели после второй прививки.

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Дата
06
июля

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