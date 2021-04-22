Pfizer начали подделывать: фальшивую вакцину обнаружили в двух странах

В Польше фальшивую вакцину никто не успел получить. Фото: Reuters

Американская компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике поддельные Covid-вакцины.

В Мексике поддельную вакцину получили около 80 человек, сообщает Wall Street Journal. Доза препарата, которую выдавали за вакцину Pfizer/BioNTech, стоила примерно $1 тыс.

Местные власти сообщили, что на упаковках были проставлены неверные сроки годности и указаны номера партий, отличные от поступивших в страну.

В Польше поддельный препарат оказался лекарством против морщин. Власти изъяли флаконы, поэтому фальшивую вакцину никто не успел получить. В результате тестирования было подтверждено, что это подделка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве рассказали, будут ли остатки Covid-вакцины Pfizer

16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины против Covid-19 компаний Pfizer и BioNTech. Спецрейс доставил в Киев 117 тыс. доз, которыми планируют прививать жителей и работников домов для пожилых людей.