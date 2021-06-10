80 людям вкололи вместо вакцины подделку

Подделку вакцин вкололи 80 людям ФОТО: Pixabay.com

44-летнему Родриго Савера из Мехико вместо вакцины вкололи подделку. Мужчина подал в суд на больницу.

"Компания Pfizer разбирается с тем, что произошло, - рассказывает Родриго Gazeta.ua - Там уже доказали, что нам кололи не вакцину. Они не говорят точно, что ввели, но утверждают, что препарат не мог причинить вред".

В больнице признали ошибку. Говорят, что ввели препарат 80 людям.

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"Утверждают, что не знают, как те флаконы к ним попали. Но это бред. Вся цепочка отслеживается. Есть подозрение, что людям кололи витамины или физраствор, а настоящую вакцину продавали. На форумах были десятки объявлений о том, что можно сделать прививку за 200-300 долларов. Другую больницу поймали на том, что не вводили вакцину вообще. Просто пробивали иглой кожу и шприц сразу же вынимали".

Савера заболел через три недели после второй прививки.

"У меня нет антител, - продолжает мужчина. - Похоже, что мне оба раза ввели не вакцину. Хорошо, что крепкий организм и я не умер от коронавируса".

В больнице предлагают бесплатные тесты на антитела тем, кто уже сделал прививку.

После перенесенного коронавируса часто развивается тромбоз вен. Хотя может быть и на других сосудах. Смертельно опасно, когда на сердечных, легочных или мозговых.