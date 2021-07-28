Тяжеловес сбежал с Олимпиады в Токио: его обвиняют в заговоре

Джулиус Секитолеко не хотел возвращаться на родину через сложную жизнь. Фото: @sekitolekojulius

Штангиста из Уганды 20-летнего Джулиуса Секитолеко, который исчез перед началом Олимпийских игр в Токио, депортировали на родину.

Об этом сообщили в управлении уголовных расследований Уганды.

Секитолеко сбежал из отеля в Токио, чтобы нелегально остаться в Японии. Оказалось, что тяжеловес вообще не прошел отбор на Олимпиаду. Сейчас африканские власти проводят расследование, как спортсмен и его тренер оказались в олимпийской сборной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинского дзюдоиста дисквалифицировали на Олимпиаде

"Очевидно, это мошенничество. Секитолеко точно понимал, что его не отобрали на Олимпиаду, но все равно полетел в Японию. Главный вопрос: не был ли он заговорщиком?", - заявил представитель управления уголовных расследований Уганды Чарльз Твайн.

Секитолеко нашли недалеко от железнодорожного вокзала в городе Йоккаити благодаря камерам наблюдения. Это в 200 км от места тренировки команды из Уганды. Его арестовали.

Спортсмен из Уганды Джулиус Секитолеко исчез в Японии накануне старта Олимпиады-2020. В последний раз тяжеловеса видели в отеле. Он не явился на ежедневное ПЦР-тестирование на коронавирус. Спортсмена в комнате не оказалось. Тогда об исчезновении сообщили в полицию. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии, оставив записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, поскольку жизнь там сложная. И попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине.