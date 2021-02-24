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среда, 24 февраля 2021 09:22

Twitter удалил 100 связанных с правительством РФ аккаунтов

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Twitter удалил 100 связанных с правительством РФ аккаунтов
Помимо российских под блокировку попали и 130 аккаунтов из Ирана. Фото: pixabay.com

Соцсеть Twitter удалила 100 связанных с правительством РФ аккаунтов, которые пытались дискредитировать Североатлантический альянс.

Ликвидировали 2 сети, которые работали по направлениям, сообщили в пресс-службе компании.

"Наше расследование обнаружило и удалило сеть из 69 фейковых аккаунтов, которые можно надежно привязать к российским хоссубъектам. Некоторые из их сообщений были связаны с российским правительством, в то же время остальная часть сети сосредотачивалась на подрыве веры в альянс НАТО и его стабильность", – заявили в Twitter.

Администрация соцсети подчеркнула, что расследование, которое касается России, завершилось удалением также 31 учетной записи, которые были связаны с правительством России. Целью ботов было влияние, направленное против США и ЕС.

Под блокировку попали и 130 аккаунтов из Ирана, которые пытались помешать публичному диалогу во время первых президентских дебатов в США. Еще одна страна, где ликвидировали группу аккаунтов, занимавшихся дезинформацией, стала Армения. Там удалили 35 страниц, связанных с правительством этого государства и направленных против Азербайджана.

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В Facebook и Instagram удалили десятки аккаунтов, ориентированных на внутреннюю аудиторию Украины. В отделе безопасности Facebook их связали с партией "Европейская солидарность", ОО "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный блокпост" и ОО "Дело общин".

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