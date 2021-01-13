Facebook удалил десятки аккаунтов "ботофермы" Европейской Солидарности

Удалена сеть распространяла также контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставила им лайки и комментировала сообщения. Фото: "УНИАН"

В Facebook Instagram удалили десятки аккаунтов, ориентированных на внутреннюю аудиторию Украины. В отделе Facebook, который отслеживает "скоординированные усилия по манипулированию публичными дебатами для стратегической цели", их связали с партией "Европейская солидарность", ОО "Всеукраинское объединение "Антикоррупционный блокпост" и ОО "Дело общин".

Основанием Facebook Instagram для удаления 27 аккаунтов, 37 страниц, 21 группы и 13 аккаунтов в Instagram стало "неаутентичное поведение в регионе", пишет "Лига".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дубинский не сможет получать деньги от YouTube

"Часть контента была оценена местными фактчекерами как фальшивая. Использовались фейковые аккаунты для создания фиктивных лиц во избежание нашего контроля в группах, названных по городам в Украине", – отметили в Facebook.

Удаленная сеть ботов распространяла также контент с официальных страниц политических партий и политиков, ставила им лайки и комментировала сообщения, "чтобы показать их более популярными, чем они есть на самом деле". Публиковались сообщения на украинском и русском языках новости и политику в Украине, "включая одобрительные комментарии о партии "Европейская солидарность", пятом президенте Петре Порошенко и критику президента Владимира Зеленского".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Благодаря Трампу Telegram стал одним из популярнейших приложений в США

Facebook заблокировал аккаунт политика Андрея Деркача. В США его за вмешательство в выборы США объявили агентом России.