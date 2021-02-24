Microsoft располагает доказательствами причастности РФ к кибератаке на США

 
Ексклюзивы
1/5
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1143
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3096
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 252
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 747
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
7 Просмотров: 1872
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 432
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
ВНО не поможет решить вопрос с математическим образованием в Украине - эксперт
Просмотров: 414
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1368
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Проведение ГИА теряет смысл - эксперт
Просмотров: 792
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
11
5
5
4
5
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
Пенсию получат только те, кто платил налоги – о жизни в Иордании
На железной дороге произошла масштабная авария: фото
На железной дороге произошла масштабная авария: фото
Нашли наскальный рисунок, которому 17,5 тыс. лет
Нашли наскальный рисунок, которому 17,5 тыс. лет
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
В море упали более 200 гробов - произошел масштабный оползень
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Видео
Все видео
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Пропагандист Соловьев похвалил Гитлера в прямом эфире
Интервью
1/5
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 387
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1368
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 639
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 513
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1908
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
Просмотров: 369
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 08:00

Microsoft располагает доказательствами причастности РФ к кибератаке на США

  Комментировать
Microsoft располагает доказательствами причастности РФ к кибератаке на США
При атаке хакеры использовали инструменты, которые обычно использует РФ. Фото: pixabay.com

У компании Microsoft есть доказательства причастности России к массовой кибератаке правительственных сетей США и ряда американских частных компаний в декабре 2020 года.

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в программе PBS NewsHour. Глава компании по кибербезопасности FireEye Кевин Мандиа также рассказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, которыми обычно пользуется РФ.

"Инструменты, которые использовались при взломе не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран", - уточнил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры атаковали сайты служб безопасности и обороны Украины

В декабре прошлого года на США была совершена серия кибератак. Хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управления по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft и получить доступ к внутренним системам корпорации. В частности просмотреть исходный код. Он используется для создания программных продуктов. Встает вопрос о намерениях киберпреступников.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Microsoft располагает доказательствами причастности РФ к кибератаке на США». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Впервые узаконили отцовство 3-х родителей

Фидель Кастро подал в отставку

Союзники начали наземную операцию в Ираке

Самое читаемое
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021
Россия опозорилась на выставке вооружений IDEX-2021 Просмотров: 23437
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка
В Беларуси несовершеннолетнего приговорили к 6 годам за решеткой за неповиновение режиму Лукашенка Просмотров: 17172
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
Украинская Кардашьян прикрыла интимные места защитными масками
10
 1 Просмотров: 15993
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список
Украинцы заплатят 25 тыс. грн налога за авто: обнародовали список Просмотров: 13113
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира
Украинский биатлонист попал в скандал на чемпионате мира Просмотров: 11340
Мир
Впервые узаконили отцовство 3-х родителей
Впервые узаконили отцовство 3-х родителей
 Просмотров: 135
Фидель Кастро подал в отставку
Фидель Кастро подал в отставку
 Просмотров: 279
Союзники начали наземную операцию в Ираке
Союзники начали наземную операцию в Ираке
 Просмотров: 198
Европейские компании массово выходят из проекта "Северный поток-2"
Европейские компании массово выходят из проекта "Северный поток-2" Просмотров: 333
Реставраторы обнаружили записку с информацией о тайнике золота
Реставраторы обнаружили записку с информацией о тайнике золота Просмотров: 918
Больше всего комментируют
7
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
4
COVAX изменил дату доставки вакцины в Украину - ОП
4
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
3
Несмотря на санкции, Медведчуку и Козаку ничего не угрожает
3
В Киеве подполковник сливал гостайны в ДНР
Голосов: 379
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть