Microsoft располагает доказательствами причастности РФ к кибератаке на США

При атаке хакеры использовали инструменты, которые обычно использует РФ. Фото: pixabay.com

У компании Microsoft есть доказательства причастности России к массовой кибератаке правительственных сетей США и ряда американских частных компаний в декабре 2020 года.

Об этом заявил президент Microsoft Брэд Смит в программе PBS NewsHour. Глава компании по кибербезопасности FireEye Кевин Мандиа также рассказал, что при атаке хакеры использовали инструменты, которыми обычно пользуется РФ.

"Инструменты, которые использовались при взломе не похожи на те, что используют Китай, КНДР или Иран", - уточнил он.

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В декабре прошлого года на США была совершена серия кибератак. Хакеры взломали Министерство внутренней безопасности и управления по коммуникациям и информации. Хакерам удалось обойти средства защиты и аутентификации от Microsoft и получить доступ к внутренним системам корпорации. В частности просмотреть исходный код. Он используется для создания программных продуктов. Встает вопрос о намерениях киберпреступников.