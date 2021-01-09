Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

Аккаунт Трампа заблокировали. Фото: Reuters

Социальная сеть Twitter приняла решение на постоянной основе заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа.

"После тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Дональда Трампа, и того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами, мы навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательство к насилию", - заявили в Twitter.

Twitter был любимой социальной сетью президента США Дональда Трампа. В своем аккаунте он писал как и о официальные заявления так и высказывал "собственные мысли".

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Ранее доступ к аккаунту Трампа закрыли также Facebook, Instagram, Snapchat и Twitch.