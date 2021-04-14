Туриста, выпавшего из лодки, чуть не съел кит: момент попал на видео

Кит чуть не проглотил туриста. Фото: russianemirates

51-летний турист Марино Гербаваз отправился на морскую прогулку со своей 22-летней дочерью Джиллиан. Мужчина упал за борт лодки и чуть не попал в пасть кита, с которым столкнулся в воде.

Инцидент произошел у побережья ЮАР в заливе Алгоа, пишет Daily Mail.

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Семья наблюдала за дельфинами. Неожиданно кит вынырнул из воды и столкнулся с катером. Из-за удара Марино выпал за борт. Млекопитающее открыло рот и пыталост проглотить мужчину. К туристу подплыл другой катер и бедного Марино достали из воды.

Гербаваз и его дочь посмеялись с ситуации, а жена была в шоке. Владелец лодки отметил, что пассажирам очень повезло, если бы кит ударил лодку не в центр, все могло закончится иначе.

У берегов Ирландии вся страна наблюдает за поисками дельфина, который исчез с побережья впервые с 1983-м.