Турция закончит массовую вакцинацию за 3-4 месяца

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Турция, которая активно проводит вакцинацию против коронавируса, сможет вакцинировать всех граждан в течение следующих 3-4 месяцев.

Об этом сказал гендиректор и соучредитель BioNTech Угур Шахин, выступая перед выпускниками университета Сабанджи в Стамбуле, видео которого опубликовало издание Milliyet.

"Мы видим, что вакцинация помогает контролировать пандемию. Поэтому очень важно, чтобы все были привиты. Это, очевидно, состоится в Турции 3-4 месяца. Таким образом, мы сможем контролировать как распространение инфекции, так и госпитализацию", - сказал Шахин.

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Ученый выразил уверенность в том, что благодаря вакцинации, мир сможет вернуться к привычной жизни.

Комитет по вакцинации Германии настоятельно рекомендует всем, кто получил первую дозу Covid-вакцины от AstraZeneca, вторую прививку сделать препаратами Pfizer или Moderna. Это необходимо для лучшей защиты от коронавируса.