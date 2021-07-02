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пятница, 02 июля 2021 10:58

Зачем AstraZeneca советуют смешивать с другими вакцинами

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Зачем AstraZeneca советуют смешивать с другими вакцинами
Немецкие ученые советуют смешивать вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Комитет по вакцинации Германии настоятельно рекомендует всем, кто получил первую дозу Covid-вакцины от AstraZeneca, вторую прививку сделать препаратами Pfizer или Moderna.

Это необходимо для лучшей защиты от коронавируса, пишет The Guardian.

По словам немецких ученых, иммунный ответ "однозначно лучше", когда после прививки пациент выбирает для второй дозы мРНК-вакцину вместо повторного укола AstraZeneca.

Сочетать препараты посоветовали "независимо от возраста" и с минимальным перерывом в четыре недели между двумя инъекциями.

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В векторных вакцинах, AstraZeneca и Johnson&Johnson, используют не вирусный антиген, а его генетическую инструкцию. Клетка сама синтезирует вирус и вызывает иммунную реакцию.

А в мРНК-вакцинах главным компонентом является молекула матричной РНК, в которой записана информация о возбудителе Covid-19. Попадая в организм, фрагмент генетического кода коронавируса "встречается" с вирусом, после чего формируется иммунитет.

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины от коронавируса. Она вакцинировалась препаратом Moderna. Первую прививку от коронавируса канцлер сделала 16 апреля. Тогда она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

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02
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