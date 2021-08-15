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понедельник, 16 августа 2021 03:28

Трюдо объявил досрочные парламентские выборы в Канаде

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Трюдо объявил досрочные парламентские выборы в Канаде
Предвыборная кампания продлится 36 дней. Фото: Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в воскресенье, 15 августа, объявил, что внеочередные парламентские выборы в стране состоятся 20 сентября, сообщает CBC.

Генерал-губернатор Канады Мэри Саймон поддержала инициативу Трюдо о роспуске парламента и дала старт 44-м федеральным выборам в стране.

Предвыборная кампания продлится 36 дней - это минимальная продолжительность, разрешенная законодательством. Оппозиционные партии не поддерживают идею досрочных выборов, поэтому призывали Саймон отклонить предложение Трюдо, впрочем, генерал-губернатор к ним не прислушалась.

Политические оппоненты Трюдо обвиняют его в том, что он инициировал внеочередные выборы в собственных политических интересах. Трюдо стремится получить большинство мест в парламенте, чего его либеральная партия не достигла два года назад, и сейчас он должен полагаться на оппозицию при принятии решений.

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Спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду во время саммита Крымской платформы. Страна подтвердила свое участие во встрече.

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