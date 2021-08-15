Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду во время саммита. Фото: instagram.com/senatespeaker

Спикер Сената Джордж Фьюри будет представлять Канаду во время саммита Крымской платформы. Страна подтвердила свое участие во встрече. Об этом пишет пресс-служба Twitter-аккаунта Крымской платформы.

"Благодарим за высокий уровень и за реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!", - отметил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

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Заметим, что из-за вероятных досрочных парламентских выборов, участие страны в саммите Крымской платформы было под вопросом. Спикер Сената является высшей политической должностью в стране во время избирательной компании и формирования нового правительства.

Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт "Крымской платформы".