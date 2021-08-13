МИД запустил сайт "Крымской платформы"

На сайте есть несколько разделов. Фото: "Крымская платформа"

Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт "Крымской платформы". Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сегодня Министерство иностранных дел Украины запустило официальный сайт "Крымской платформы". Всех приглашаю его посетить. Он будет развиваться, появятся новые языковые версии. На сайте вы найдете актуальную информацию о "Крымской платформе", - сообщил Кулеба.

На сайте есть несколько разделов:

- Крым до оккупации;

- Крым в оккупации;

- "Крымская платформа";

- Экспертная сеть "Крымской платформы";

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- Раздел саммита "Крымской платформы".

13 августа Дмитрий Кулеба заявил, что доволен нервной реакцией главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммит "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве.