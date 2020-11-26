Трупы животных выталкивает из-под земли

Массовые захоронения трупов норок / Getty Images

Власти Дании недостаточно глубоко закопала десятки тысяч убитых норок, поэтому часть трупов появилась на поверхности, угрожая здоровью граждан.

Кроме этого, местные СМИ сообщили, что животных, возможно, похоронили очень близко к озерам и подземным водам, что грозит загрязнением почвы и источников питьевой воды. Об этом пишет The Guardian.

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"Из-за разложения тел образуются газы. Поэтому иногда трупы выталкивает из-под земли", - пояснил представитель датской национальной полиции Томас Кристенсен.

Проблема в том, что песчаная почва в регионе слишком легкая. Поэтому следует насыпать больше земли. Министерство экологии Дании заявило, что территория захоронений будет круглосуточно контролироваться, пока не построят забор, чтобы избежать угроз для животных и людей.

Крупнейший в мире экспортер норкового меха, Дания объявила в начале ноября, что убьет более 15 млн норок после обнаружения у животных мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин против Covid-19.

Из-за решения начался политический кризис, связанный с частичной незаконностью распоряжения правительства. По подсчетам, местные фермеры уже убили более 10 млн животных.