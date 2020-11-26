Трупы животных выталкивает из-под земли

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1341
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 720
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 792
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2493
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 711
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1755
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6579
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
5
12
8
5
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Коронавирус с чувством юмора: украинские мемы растпространяются по сети
Показали рождественскую елку, которая украсит Белый дом
Показали рождественскую елку, которая украсит Белый дом
Украинские миротворцы высадили ученых на кратер вулкана
Украинские миротворцы высадили ученых на кратер вулкана
Видео
Все видео
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
Будущий госсекретарь США рассказал об украинских корнях
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
С Марадоной будут прощаться в президентском дворце
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Армянские военные взорвали военную часть в Карабахе
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Китай запустил на Луну миссию, которая будет собирать образцы в Океане штормов
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Пассажирский Boeing загорелся в аэропорту: показали видео
Интервью
1/5
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 252
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 108
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 360
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 117
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 378
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 783
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 14:30

Трупы животных выталкивает из-под земли

  Комментировать
Трупы животных выталкивает из-под земли
Массовые захоронения трупов норок / Getty Images

Власти Дании недостаточно глубоко закопала десятки тысяч убитых норок, поэтому часть трупов появилась на поверхности, угрожая здоровью граждан.

Кроме этого, местные СМИ сообщили, что животных, возможно, похоронили очень близко к озерам и подземным водам, что грозит загрязнением почвы и источников питьевой воды. Об этом пишет The Guardian.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус: в стране уничтожили всех норок

"Из-за разложения тел образуются газы. Поэтому иногда трупы выталкивает из-под земли", - пояснил представитель датской национальной полиции Томас Кристенсен.

Проблема в том, что песчаная почва в регионе слишком легкая. Поэтому следует насыпать больше земли. Министерство экологии Дании заявило, что территория захоронений будет круглосуточно контролироваться, пока не построят забор, чтобы избежать угроз для животных и людей.

Крупнейший в мире экспортер норкового меха, Дания объявила в начале ноября, что убьет более 15 млн норок после обнаружения у животных мутировавшего штамма коронавируса, который мог поставить под угрозу эффективность будущих вакцин против Covid-19.

Из-за решения начался политический кризис, связанный с частичной незаконностью распоряжения правительства. По подсчетам, местные фермеры уже убили более 10 млн животных.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трупы животных выталкивает из-под земли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

"Приключения Алисы в Стране чудес" автор придумал на пикнике

Зафиксировали около 38 мм осадков за минуту

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 24373
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 7 Просмотров: 20232
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 18739
В пикантных позах: &quot;ангел&quot; Victoria&#039;s Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
В пикантных позах: "ангел" Victoria's Secret похвасталась стройностью в микро-бикини
8
 Просмотров: 11349
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 11286
Мир
В ООН рассказали, как пандемия уничтожает работу за равенство мужчин и женщин
В ООН рассказали, как пандемия уничтожает работу за равенство мужчин и женщин Просмотров: 9
"Северному потоку-2" отказались предоставлять сертификацию
"Северному потоку-2" отказались предоставлять сертификацию Просмотров: 117
В Турции сотни человек приговорили к пожизненному заключению за неудачный мятеж
В Турции сотни человек приговорили к пожизненному заключению за неудачный мятеж Просмотров: 99
Страна решила отказаться от русского языка
Страна решила отказаться от русского языка Просмотров: 324
Еще одна страна ввела локдаун
Еще одна страна ввела локдаун Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Посадили в тюрьму женщину, которая хотела продать ребенка за 400 тыс. грн
1
Путин отказался колоть российскую Covid-вакцину, которую пиарил Медведчук
1
"В Кремле постоянно звучат мнения о захвате Киева" - дипломат
Голосов: 1299
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть