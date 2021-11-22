Три страны подписали договор об атомных субмаринах

 
Ексклюзивы
1/5
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 1485
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 288
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 279
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 18796
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 6894
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2430
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 324
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
4 Просмотров: 6400
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
"В планах - сжечь Москву": показали самую большую в Украине коллекцию оружия
1 Просмотров: 4590
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Просмотров: 711
Фото
Все фото
32
12
3
10
3
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
Сиеста, сангрия и замки - как незабываемо отдохнуть в Мадриде и окрестностях
В Словакии вырезали храм со льда
В Словакии вырезали храм со льда
Археологи нашли самые древние ювелирные украшения
Археологи нашли самые древние ювелирные украшения
Литва построила военную базу на границе с Беларусью
Литва построила военную базу на границе с Беларусью
В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг в поддержку Саакашвили
В Тбилиси тысячи человек вышли на митинг в поддержку Саакашвили
Видео
Все видео
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Видеозвонок хозяину: разработали первый в мире телефон для собак
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Дороги на австралийском острове заблокировали 50 млн крабов
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Саакашвили перевели в военный госпиталь
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Мигранты покинули лагерь на границе с Польшей
Интервью
1/5
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4464
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1287
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1116
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2664
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
"Лагідна" украинизация давно прошла – надо гасить все, что идет из Москвы
Просмотров: 1143
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
19 ноября 2021
Просмотров: 477
Нетерпимість
Іноді треба бути чесним. Не лише перед собою, але й перед людьми. Перед собою я чесний. Перед людьми – не завжди. Хто насправді знає, який ...
понедельник, 22 ноября 2021 07:59

Три страны подписали договор об атомных субмаринах

  Комментировать
Три страны подписали договор об атомных субмаринах
Страны будут обмениваться данными киберразведки. Фото: Reuters

США, Великобритания и Австралия подписали договор об атомных субмаринах.

В Австралии стартовала программа оснащения ВМС атомными подлодками в рамках AUKUS – оборонного альянса с США и Великобританией, сообщает Deutsche Welle

В понедельник, 22 ноября, глава минобороны Австралии Питер Даттон вместе с американскими и британскими дипломатами подписал соглашение о взаимном обмене конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках.

Благодаря этому Австралия получит восемь современных атомных подлодок.

Договор предусматривает, что страны будут делиться данными киберразведки, технологиями искусственного интеллекта и другими техническими разработками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония вооружается из-за угроз из Китая

Создание AUKUS вызвало раздражение Франции, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с этой страной о поставке субмарин на сумму в €56 млрд.

Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.

В сентябре Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Три страны подписали договор об атомных субмаринах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
ноября

Убийцу президента застрелил владелец стриптиз-бара

Самое читаемое
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 18778
В Италии забили автогол столетия
В Италии забили автогол столетия
 Просмотров: 10323
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
Гороскоп на выходные: в чьей жизни станет больше денег и любовных приключений
 Просмотров: 10089
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
Стужук выставила пышные ягодицы и призналась в любви к себе
6
 Просмотров: 8803
На территории России жили людоеды
На территории России жили людоеды
 3 Просмотров: 8469
Мир
Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае нового вторжения в Украину
Франция предупредила РФ о тяжелых последствиях в случае нового вторжения в Украину Просмотров: 612
В США внедорожник въехал в рождественский парад
В США внедорожник въехал в рождественский парад
 Просмотров: 207
Нашли флаконы с оспой, которые должны были уничтожить 40 лет назад
Нашли флаконы с оспой, которые должны были уничтожить 40 лет назад Просмотров: 504
Украинцев в Польше возмутило название бургера
Украинцев в Польше возмутило название бургера Просмотров: 1494
Во время прилива волной смыло в море группу людей: есть погибшие
Во время прилива волной смыло в море группу людей: есть погибшие Просмотров: 522
Больше всего комментируют
8
Обезоружили, чтобы ликвидировать: скандальный Кива шокировал новым заявлением
8
Порошенко обратился к украинцам
5
"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы
4
Порошенко требует немедленно расследовать "вагнергейт", восстановить незаконно уволенных разведчиков и наказать предателей
4
Кулеба жестко высказался по поводу позиции болгарского президента
Голосов: 2342
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть