Три страны подписали договор об атомных субмаринах

США, Великобритания и Австралия подписали договор об атомных субмаринах.
В Австралии стартовала программа оснащения ВМС атомными подлодками в рамках AUKUS – оборонного альянса с США и Великобританией, сообщает Deutsche Welle
В понедельник, 22 ноября, глава минобороны Австралии Питер Даттон вместе с американскими и британскими дипломатами подписал соглашение о взаимном обмене конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках.
Благодаря этому Австралия получит восемь современных атомных подлодок.
Договор предусматривает, что страны будут делиться данными киберразведки, технологиями искусственного интеллекта и другими техническими разработками.
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Создание AUKUS вызвало раздражение Франции, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с этой страной о поставке субмарин на сумму в €56 млрд.
Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.
В сентябре Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности.
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