Три страны подписали договор об атомных субмаринах

Страны будут обмениваться данными киберразведки. Фото: Reuters

США, Великобритания и Австралия подписали договор об атомных субмаринах.

В Австралии стартовала программа оснащения ВМС атомными подлодками в рамках AUKUS – оборонного альянса с США и Великобританией, сообщает Deutsche Welle

В понедельник, 22 ноября, глава минобороны Австралии Питер Даттон вместе с американскими и британскими дипломатами подписал соглашение о взаимном обмене конфиденциальной информацией о ядерных силовых установках.

Благодаря этому Австралия получит восемь современных атомных подлодок.

Договор предусматривает, что страны будут делиться данными киберразведки, технологиями искусственного интеллекта и другими техническими разработками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Япония вооружается из-за угроз из Китая

Создание AUKUS вызвало раздражение Франции, поскольку Австралия разорвала уже подписанный контракт с этой страной о поставке субмарин на сумму в €56 млрд.

Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми.

В сентябре Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности.