Требовала жениться на ней: арестовали "серийную" преследовательницу

В Японии арестовали 37-летнюю Канако Ониши за преследование 40-летнего полицейского, который задержал ее за преследование другого человека.
О серийной преследовательнице пишет Tokyo Reporter.
Женщина познакомилась с помощником инспектора, которого начала преследовать, когда он ее задерживал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина отпугнула мастеров по ремонту своими интимными фото
Ониши послала полицейскому три письма с просьбой жениться на ней. После этого она получила предупреждение, но проигнорировав его, продолжила писать помощнику инспектора.
"Я хочу стать частью твоего косеки (книга семейного реестра в Японии. - Gazeta.ua). Я не хочу жить отдельно. Я влюбилась", - писала она в письме.
Женщину обвинили в нарушении закона о контроле над сталкерами. По данным полиции, она признала вину.
В Индонезии мужчина приехал на встречу со своей невестой, но ошибся адресом и едва не женился на незнакомке.
Комментарии