Требовала жениться на ней: арестовали "серийную" преследовательницу

В Японии женщина преследовала полицейского. Фото: fpeople.net

В Японии арестовали 37-летнюю Канако Ониши за преследование 40-летнего полицейского, который задержал ее за преследование другого человека.

О серийной преследовательнице пишет Tokyo Reporter.

Женщина познакомилась с помощником инспектора, которого начала преследовать, когда он ее задерживал.

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Ониши послала полицейскому три письма с просьбой жениться на ней. После этого она получила предупреждение, но проигнорировав его, продолжила писать помощнику инспектора.

"Я хочу стать частью твоего косеки (книга семейного реестра в Японии. - Gazeta.ua). Я не хочу жить отдельно. Я влюбилась", - писала она в письме.

Женщину обвинили в нарушении закона о контроле над сталкерами. По данным полиции, она признала вину.

В Индонезии мужчина приехал на встречу со своей невестой, но ошибся адресом и едва не женился на незнакомке.