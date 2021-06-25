Трамвай 6 ч. ездил по городу с мертвым пассажиром внутри

В Цюрихе мужчина скончался в трамвае. Фото: Florian Dolder

В Цюрихе, Швейцария, 64-летний мужчина скончался в трамвае из-за остановки сердца.

Об этом сообщил портал 20 Minuten.

На состояние мужчины никто не обратил внимания из пассажиров. Трамвай с мертвым пенсионером ездил по городу 6 ч.

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По словам сына умершего, только через 6 ч. один из пассажиров обратил внимание на мертвого попутчика. Водитель трамвая вызвал экстренные службы.

Сын и дочь умершего не понимали, почему пассажиры так долго не замечали состояние отца и не помогли ему.

"Моральное мужество больше не есть обычным явлением. В наши дни люди слишком сосредоточены на себе и не замечают ничего вокруг", - прокомментировал сын умершего.

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