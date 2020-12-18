Трамп заявил, что не причастен к преследованию сына Байдена

Хантер Байден находится под следствием из-за якобы налоговых преступлений. Фото: REUTERS

Президент Дональд Трамп уверяет, что не имеет никакого отношения к расследованию в отношении сына новоизбранного президента Джо Байдена, Хантера.

"Я не имею отношения к возможному судебному преследованию Хантера Байдена или семьи Байдена. Это просто очередные фейковые новости. На самом деле мне очень грустно на это смотреть", написал Трамп в Twitter.

Это заявление может быть реакцией на сообщения СМИ, что Трамп хочет назначить специального прокурора для расследования по Хантеру Байдену.

10 декабря Хантер Байден, сын будущего президента США Джо Байдена, сообщил, что находится под следствием за якобы налоговые преступления. По его словам, о деле он узнал 8 декабря. Его ведут федеральные прокуроры штата Делавэр.

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Хантер Байденв 2014 году стал одним из членов Наблюдательного совета компании Burisma, которая принадлежит украинскому миллионеру Николаю Злочевскому и во времена генпрокурора Виктора Шокина была объектом нескольких уголовных дел. 16 февраля 2016 президент Петр Порошенко попросил Шокинауйти с должности, потому что его ведомство "не смогло заручиться доверием общества". В 2018 году Джо Байден рассказал, что угрожал украинским лидерам не дать кредит, если они не освободят Шокина. После этого Шокин заявил, что был вынужден прекратить расследование в отношении компании Burisma под давлением со стороны США. В апреле 2020 года судья Печерского суда столицы СергейВовк обязал Офис генпрокурора начать дело о вмешательстве бывшего вице-президента США Джо Байдена в деятельность экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. 10 ноября стало известно, что Национальная полиция закрыла уголовное производство в отношении Джо Байдена, которое было возбуждено по заявлению Шокина.