Трамп заговорил о санкциях против Ирана, уже названа дата

Трамп введет санкции против Ирана. Фото: АиФ

Президент США Дональд Трамп готовится ввести в отношении Тегерана новые санкции, возможно, уже на следующей неделе, "чтобы гарантировать, что Иран не развивает свою ядерную программу", заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Мы на 100% привержены необходимости убедиться в том, что у Ирана нет ядерного оружия", - сказала Сандерс, передает Reuters.

Как подчеркнула представитель Белого дома, США намерены "продолжать оказывать максимальное давление" на Тегеран и вводить в отношении него "громадные санкции".

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"Все ограничения, которые были введены США против Ирана до заключения сделки в 2015 году вернулись к прежнему виду и не оказывают сильного действия. Мы готовимся добавить дополнительные санкции, которые могут быть применены уже на следующей неделе", - сказала Сандерс.

На пресс конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном.Трамп заявил, что иранская сделка "дефектная в своей основе". Она не ограничивает доступ лидеров террористов к изготовлению ядерного оружия. Это может привести к гонке вооружений на Ближнем Востоке.