Трамп "заболел" конспирологией: Китай использует коронавирус как оружие против него

Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин использует коронавирус, чтобы не допустить его переизбрания.
В интервью изданию Reuters Трамп рассказал, что ответственность за пандемию несет в первую очередь Китай. И свою политику в отношении коронавируса Пекин строит так, чтобы Трампа не выбрали на второй срок.
Им, мол, выгоднее победа его оппонента Джо Байдена, который уверенно выигрывает праймериз от демократов и станет серьезным соперником Трампа на президентских выборах в США через год.
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"Китай сделает все возможное, чтобы я проиграл эту гонку", - сказал Трамп, намекнув, что "может многое" и пока он размышляет над тем, как правильно наказать Китай.
Введенный из-за коронавируса карантин усилил экономическое падение Ливана, начавшееся после объявления дефолта. Люди громят банки и жалуются на голод.
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