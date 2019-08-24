Трамп угрожает Франции невиданными налогами

Трамп ответил на намерение Франции обложить налогами американские "цифровые гиганты". Фото: World

Президент США Дональд Трамп угрожает Франции ввести "невиданные" налоги на экспорт вина.

"Мне не нравится, что сделала Франция. Я не хочу, чтобы Франция накладывала налоги на наше общество. Это очень несправедливо. Если они будут, мы будем устанавливать тарифы на их вина ... Тарифы, которые никогда не видели", - заявил Трамп накануне вылета на саммит G7, передает Le Figaro.

Как отмечается, такие меры могут быть приняты на фоне предложенного Францией будущего введения налогов на услуги крупнейших цифровых американских компаний Amazon, Apple, Facebook и Google.

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Заявление Трампа прокомментировал президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Я защищаю французское вино искренней решимостью ... Если США введут налоги, то Европейский Союз ответит на том же уровне", - отметил он.

Депутаты предлагают обложить налогом применяемые авто, старше 5 лет. Изменения предлагается внести в законопроект № 8487. Речь идет о легковых, грузовых автомобилях, автобусах и мотоциклах.