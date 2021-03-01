Трамп сделал заявление о создании новой партии

Бывший президент США Дональд Трамп опроверг слухи о том, что он может создать новую политическую партию. По его словам, у него есть Республиканская партия.
Об этом Трамп сказал во время выступления во Флориде, передает BBC News.
Он уверен, что республиканцы на будущих выборах будут "едины, как никогда".
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"Я не буду основывать новую партию. У нас есть Республиканская партия", - сказал Трамп.
Ранее республиканец заявил, что уверен в том, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз".
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