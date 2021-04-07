Трамп просел в списке миллиардеров Forbes: говорит, из-за честности

Трамп занял 1299 позицию в списке миллиардеров Forbes. Фото: Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп в списке богачей Forbes "съехал" почти на 300 позиций. Его состояние за четыре года во власти уменьшилась на $1 млрд.

Трамп занял 1299-е место с $2,4 млрд. В прошлом году он был на 1001 месте.

По данным Forbes, стоимость активов Трампа в январе 2017 года, когда он пришел к власти, составляла $3,5 млрд.

"Так и должно быть, - отметил Трамп изданию TheHill. - Политик не должен зарабатывать деньги. Богатый человек должен уйти с должности с меньшими доходами. Вот почему нравлюсь людям - я честный. В отличие от большинства политиков, баллотировался не для того, чтобы разбогатеть. Я отдал миллиарды долларов, чтобы помочь спасти нашу страну".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кричал на жену и запугивал людей. Ексохоронець Трампа рассказал о его скрытых манерах

Данные издания Bloomberg незначительно отличаются. Согласно им капитал бывшего президента уменьшился с $3 млрд до $2,3 млрд. Издание считает, что пандемия и последствия атаки на Капитолий 6 января со смертельным жертвами существенно повлияли на бизнес-империю Трампа.

Пандемия нанесла ущерб его отелям, казино и офисным помещением. Поскольку рабочие места сокращались, а туризм остановился из-за ограничений на поездки.

Ранее 45-й президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Пасхой и пожаловался на результаты выборов.