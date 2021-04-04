"В остальном, с Пасхой": Трамп вместо поздравлений пожаловался американцам на исход выборов

Трамп пообещал опубликовать в будущем доказательства фальсификаций на выборах, отметив, что их становится больше каждый день. Фото: flickr

45-й президент США Дональд Трамп поздравил американцев с Пасхой, посвятив большую часть своей речи заявлением о "фальсификациях" на президентских выборах 2020 года.

Об этом сообщает The Hill. Бывший глава Белого дома, в частности, отметил, что во время избирательной кампании СМИ публиковали недостоверные сведения.

"К сожалению, на президентских выборах 2020 года произошла массовая фальсификация, и многие очень разгневанные люди это понимают", - заявил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кричал на жену и запугивал людей. Ексохоронець Трампа рассказал о его скрытых манерах

Трамп пообещал опубликовать в будущем доказательства фальсификаций на выборах, отметив, что их становится больше каждый день

"В остальном, с Пасхой!" - резюмировал бывший президент.

Ранее Трамп ворвался на чужую свадьбу на курорте Мар-а-Лаго во Флориде и рассыпался в критике своего преемника Джо Байдена.