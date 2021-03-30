Трамп ворвался на чужую свадьбу без приглашения и раскритиковал Байдена

Трамп раскритиковал политику Байдена. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп ворвался на чужую свадьбу на курорте Мар-а-Лаго во Флориде и рассыпался в критике своего преемника Джо Байдена.

Видео с визитом Трампа на церемонию появилось на портале TMZ.

"Соскучились за мной?", - спросил бывший глава Белого дома у гостей, которые встретили его бурными аплодисментами.

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Вместо поздравлений молодоженам, Трамп начал критиковать политику Байдена в отношении Ирана, Китая и нелегальных мигрантов.

"Я получаю много сообщений о границе, о Китае, об Иране. Мы были готовы заключить соглашение, они были готовы на все, они бы все сделали. А этот парень Байден приходит и отменяет санкции, а потом говорит, что теперь мы хотим договариваться", - возмущался Трамп.

Свою эмоциональную речь 45-й президент США закончил тостом за молодоженов Джона и Меган Арриго.

45-й президент США Дональд Трамп и его жена Мелания запустили официальный сайт, на котором могут общаться с поклонниками.