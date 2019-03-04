Трамп продлил санкции против России

Санкции продлили на год. Фото: glavcom.ua

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие нескольких пакетов санкций, введенных против Российской Федерации администрацией Барака Обамы из-за оккупации Россией Крыма.

6 марта 2014 было введено национальное чрезвычайное положения в США в ответ на большую угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

Санкции ввели из-за действий и политики лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин скрывает убийство Немцова: в США инициировали санкции

Санкции расширили 16 марта 2014 года. В исполнительном указе упоминается размещение Россией своих войск в Крыму.

Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Виктора Януковича и 11 членов его окружения. Зато из санкционного списка изъяли бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева.