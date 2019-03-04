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понедельник, 04 марта 2019 21:27

Трамп продлил санкции против России

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Трамп продлил санкции против России
Санкции продлили на год. Фото: glavcom.ua

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие нескольких пакетов санкций, введенных против Российской Федерации администрацией Барака Обамы из-за оккупации Россией Крыма.

6 марта 2014 было введено национальное чрезвычайное положения в США в ответ на большую угрозу национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов, говорится в заявлении, обнародованном на сайте Белого дома.

Санкции ввели из-за действий и политики лиц, подрывающих демократические процессы и институты в Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитета и территориальной целостности и способствуют незаконному присвоению ее имущества.

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Санкции расширили 16 марта 2014 года. В исполнительном указе упоминается размещение Россией своих войск в Крыму.

Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Виктора Януковича и 11 членов его окружения. Зато из санкционного списка изъяли бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева.

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