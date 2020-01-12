Трамп призвал иранские власти не убивать протестующих

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Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти.

Также Трамп призвал включить интерет и не блокировать работу журналистов. Об этом он написал в Twitter.

"Лидерам Ирана - не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или арестованы вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего большого иранского народа!" - говорится в сообщении.

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To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2020

В Иране 12 января продолжаются антиправительственные протесты, которые начались после признания Тегераном вины в сбивании лайнера МАУ. Протестующие требуют отставки власти.