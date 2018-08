Трамп приказал прекратить расследование вмешательства России в выборы

Президент США Дональд Трамп призвал генерального прокурора страны Джеффа Сессингса немедленно прекратить расследование вмешательства России в выборы. Проводит спецпрокурор Роберт Мюлер.

"Генеральный прокурор Джефф Сесингс должен прекратить эту "охоту на ведьм" немедленно. Боб Мюллер чрезвычайно конфликтный, а его 17 гневных демократов, которые делают свою грязную работу, является позором для США! "", - написал в Twitter глава Белого дома.

Трамп запостил это перед сегодняшним судебным заседанием с участием бывшего руководителя его избирательной кампании Пола Манафорта. Он второй день дает показания в федеральном суде американского штата Вирджинии.

..This is a terrible situation and Attorney General Jeff Sessions should stop this Rigged Witch Hunt right now, before it continues to stain our country any further. Bob Mueller is totally conflicted, and his 17 Angry Democrats that are doing his dirty work are a disgrace to USA!